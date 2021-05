Die Gewandmeisterei wirkt an der Ausstellung von Herzogin Diane mit

Die Vorbereitungen für die Ausstellung der Herzogin von Württemberg mit imposanten Kunstwerken sind im Museum im Prediger in vollem Gange. Auch die Gewandmeisterei des Staufersaga-​Vereins beteiligt sich daran.

Was zu sehen sein wird und welche Rolle die Farbgebung spielt, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Die Freude beim Staufersaga-​Verein ist groß, dass die Gewandmeisterei die Chance erhält, einige Haute-​Couture-​Exponate im Museum im Prediger wirkungsvoll in Szene zu setzen. Die Gewänder wurden von Herzogin Diane gespendet für die von ihr sogenannte „Opéra de Gmund“.

