Dieses Jahr kein Autokino in Gmünd

Die Kinos haben momentan noch geschlossen. Autokinos hingegen dürfen unter Auflagen öffnen. Für Traumpalast-​Betreiber Heinz Lochmann steht aber fest: Ein Autokino wird es 2021 in der Stauferstadt nicht geben. Im Gespräch mit der RZ nennt er die Gründe dafür.

Sonntag, 09. Mai 2021

Nicole Beuther

„Letztes Jahr war das eine tolle Sache, es war etwas Neues“, so Lochmann zum Gmünder Autokino. „Man könnte es wieder machen, aber die Frage ist, ob die Menschen das wollen.“





Welche weiteren Faktoren hinzukommen, was sich Lochmann stattdessen vorstellen kann und wie er die momentane Situation sieht, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



