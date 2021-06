Randale vermeiden durch längere Öffnung der Gaststätten?

Die Oberbürgermeister Richard Arnold, Boris Palmer, Frank Nopper und Matthias Klopfer fordern, die Sperrzeit der Gastronomie auf 23 Uhr zu legen. Hintergrund seien Vandalismus und Tätlichkeiten, die am Wochenende in den Städten passiert waren.

Nach der Aufhebung der Ausgangssperre in fast allen Landkreisen Baden-​Württembergs sei es in vielen Städten am ersten warmen Wochenende nachts zu zahlreichen Verstößen gegen die Corona-​Regeln, Ansammlungen von Hunderten von Menschen, massivem Vandalismus, Körperverletzung und Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, so auch in Stuttgart, Schwäbisch Gmünd und Tübingen. Dies nahmen die besagten Oberbürgermeister zum Anlass für einen Vorstoß bei der Landesregierung.





