Corona-​Impfung: Woher bekommt man den digitalen Impfpass?

Apotheken können ab Montag, 14 . Juni, den digitalen Impfnachweis ausstellen. Auch in Schwäbisch Gmünd bereiten sich die Apotheken darauf vor. Wie viele gleich zum Start diesen Service anbieten können, ist noch unklar.

In der Apotheke am Prediger „laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren“, sagt Apotheker Claus Biechele. Seit dieser Woche können sich er und seine Kolleginnen und Kollegen für den Impfzertifikatsservice registrieren, um am Montag loszulegen. Wie bekommt man nun den digitalen Impfnachweis, der vor allem das Reisen erleichtern soll? Und wie steht es um die persönlichen Daten?

