Dieter Schulte ist 80 : Vollblutpolitiker mit Gmünder Bodenhaftung

Foto: hs

Man würde ihm am liebsten stundenlang einfach nur zuhören: Es ist enorm, was Dr. Dieter Schulte aus Lebens– und Berufserfahrung erzählen kann. Der Gmünder Vollblutpolitiker ist 80 Jahre alt geworden.

Donnerstag, 10. Juni 2021

Heino Schütte

28 Sekunden Lesedauer



Sage und schreibe acht Wahlperioden vertrat er seinen Gmünder und Backnanger Wahlkreis als Abgeordneter im Bundestag. Als Staatssekretär wirkte er auch an der Seite von wechselnden Verkehrsministern und vor allem auch als enger Vertrauter von Bundeskanzler Helmut Kohl. Und er erlebte an vorderster politischer Front auch die Jahre, welche die Welt bewegten. Dabei hat Dieter Schulte nie die menschliche und Gmünder Bodenhaftung verloren. Die Rems-​Zeitung hat sich mit ihm über sein Lebenswerk ausführlich unterhalten. Der Beitrag dazu erscheint in der Ausgabe am Donnerstag.

125 Aufrufe

114 Wörter

50 Minuten Online



