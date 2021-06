Ab 12 . Juni wieder Stadtführungen in Gmünd: Ohne Anmeldung

Es steht im Gmünder Raum ein Wochenende mit wunderbarem Wetter ins Haus. Für viele ist das sicherlich auch ein Anlass, um die Stadt zu erkunden. Wer dies nicht auf eigene Faust machen will, sondern das Wissen der Stadtführerinnen und Stadtführer „anzapfen“ möchte, hat dazu ab 12 . Juni wieder die Gelegenheit.

Nachdem die Inzidenzzahlen weiter rückläufig sind ist es wieder möglich, die regelmäßigen Stadtführungen in den Sommermonaten unter Einhaltung der Hygienevorschriften anzubieten. Deshalb startet die TouristikMarketing am Samstag,. Juni, wieder mit diesem Angebot, das sich nicht nur an die Touristen, sondern auch an die eigene Bevölkerung richtet.Eine Anmeldung ist zwar nicht erforderlich. Allerdings sind einige Regeln zu beachten:Teilnehmende Personen müssen, sofern sie nicht im Kreis der Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushaltes zusammen an der Führung teilnehmen, zu allen anderen Teilnehmenden an der Führung einen Mindestabstand vonMetern einhalten.Maximale Teilnehmerzahl:Personen. Dabei haben diejenigen Personen Vorrang, die zuerst am Treffpunkt sind.Die Gästeführerinnen und Gästeführer sind verpflichtet, vor Beginn der Führung die Kontaktdaten der Teilnehmer aufzunehmen.Kosten: fünf Euro pro Person/​drei Euro für Schüler und Studenten. Wenn das Geld passend zur Führung mitgebracht wird, erleichtert dieses die Organisation. Dauer:Stunden.Maskenpflicht besteht nur in geschlossenen Räumen.Bis einschließlich. Oktober wird jeden Samstag eine Führung durch die historische Innenstadt angeboten.

