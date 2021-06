Chöre und Musikkapellen dürfen jetzt wieder proben

Foto: gbr

Was wäre das öffentliche Leben ohne die Gesang– oder Musikvereine? Niemand konnte es sich vorstellen – und doch herrschte mehr als ein halbes Jahr in dieser Hinsicht Stille. Nun sind Proben wieder erlaubt – und auch in den Kirchen darf wieder gesungen werden.

Freitag, 11. Juni 2021

Gerold Bauer

„Endlich ist es wieder möglich, dass Chöre und Musikkapellen auch wieder in geschlossenen Räumen proben dürfen – sofern dort der Platz für den Mindestabstand reicht“, freut sich Ramona Kunz-​Glass. Sie ist Vorsitzende des Gmünder Stadtverbands für Musik und Gesang und erinnert daran, was der so lange Verzicht bedeutet hat: „Seit dem 7 . November hatten wir eine Zwangspause – und ich fürchte, dass dies auch nicht ganz spurlos am Mitgliederstand und an der Zahl der Aktiven vorüber geht!“





