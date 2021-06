Weinstadt-​Endersbach: Kripo löst „Soko-​Bahnhof“ auf

Die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen hat die „Soko Bahnhof“ aufgelöst. Sie kümmerte sich um das Tötungsdelikt beim Bahnhof Endersbach. Dort wurde am 4 . Juni die Leiche eines Mannes gefunden. Inzwischen wurde ein 17 -​Jähriger verhaftet.

Bei dem Toten handelte sich um einen-​jährigen Mann aus dem Rems-​Murr-​Kreis. Eine Obduktion bestätigte den Verdacht der Kriminalpolizei, dass das Opfer durch massive äußere Gewaltanwendung getötet wurde. Zudem gelang es der Kriminalpolizei Waiblingen noch am Tag des Ereignisses den Tatverdächtigen zu ermitteln. Es handelte sich laut Polizeibericht um einen-​jährigen Jugendlichen, der durch kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die insbesondere auch durch einige wertvollen Hinweise aus der Bevölkerung gestützt wurden, ins Visier der Ermittler geraten ist. Der Jugendliche wurde tags darauf inhaftiert und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.Die Sonderkommission arbeitete mit bis zuBeamten. Sie wurde durch Kräfte der Schutzpolizeidirektion, durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und der Polizei Stuttgart als auch der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unterstützt. Ferner ist auch das Landeskriminalamt mit den kriminaltechnischen Untersuchungen und Aufarbeitung digitaler Spuren in die Ermittlungen eingebunden. Die „Soko Bahnhof“ konnte überSpuren generieren sowieTerabyte Daten sicherstellen, deren Auswertungen teils noch geraume Zeit in Anspruch nehmen werden. Die noch anstehenden Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Waiblingen fortgeführt.

