Vierzigerfestle: Der AGV 1981 wollte auf sein „Knälle“ nicht verzichten

Fotos: Heino Schütte

Das tut der Gmünder Seele nach der Corona-​Tristesse soooo gut: Der Gmünder Marktplatz war am Samstagmorgen doch noch Schauplatz eines spontanen 40 er-​Festes, allerdings im Miniformat.

Samstag, 12. Juni 2021

Heino Schütte

40 Sekunden Lesedauer



40

1981

„Wir sind alle aufs Festvirus positiv getestet!„scherzte eine Altersgenossin in Sektlaune. Eigentlich würde an diesem Wochenende ja das Gmünder Stadtfest mit dem „Knälle“ als Höhepunkt stattfinden. Das „Knälle“ dokumentiert das endgültige „G’scheitwerden“ eines Schwaben mitJahren. Wegen Corona wurde das Fest zwar offiziell abgesagt, doch aufgrund der sich so positiv nach unten entwickelnden Corona-​Zahlen gab der AGVvor einigen Tagen die Parole aus: „Wir treffen uns diesen Samstag unterm Johannisturm!“ Von dort ob erklang sodann auch traditionsgemäß das Alois-​Lied. Und der ganze Marktplatz sang begeistert und teils unter Tränen der Rührung mit. Viele Gratulanten fanden sich ein. „Es tut so gut!“ war an allen Ecken und Enden im Herzen der sonnigen und bevölkerten Stadt zu hören. Selbstverständlich wurde bei diesem „Corona-​Vierzigerfestle“ auf Umarmungen und Küsschen verzichtet, dafür zuvor umso fleißiger getestet.

