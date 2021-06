Badesee-​Suchaktion Lorch-​Waldhausen: In der Nacht abgebrochen

Foto: astavi

Die Suchaktion nach einem vermissten Menschen im Badesee Lorch-​Waldhausen ist in der Nacht abgebrochen worden.

Sonntag, 13. Juni 2021

Heino Schütte

20 Sekunden Lesedauer



Auch in der Dunkelheit waren noch Rettungsboote und Taucher im Einsatz, um nach einem vermissten Badegast zu suchen. Augenzeugen hatten geschildert, dass der oder die Schwimmerin plötzlich untergegangen sei. Respekt vor diesem umfassenden Rettungssystem von Polizei und allen Blaulichtorganisationen (darunter vor allem ehrenamtliche Kräfte), die sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt hatten, um ein Menschenleben zu retten! In der Nacht ist die Suchaktion bislang ergebnislos abgebrochen worden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



270 Aufrufe

83 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb