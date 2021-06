Bürgermeisterwahl Bartholomä: Thomas Kuhn startet in die dritte Amtszeit

Mit einem deutlichen Vertrauensbeweis und Wahlergebnis von 86 , 8 Prozent startet Bürgermeister Thomas Kuhn in Bartholomä in seine dritte Amtszeit.

Sonntag, 13. Juni 2021

Heino Schütte

Wählerinnen und Wähler waren am Sonntag im „Dorf am Rande des Himmels“ zum Gang an die Wahlurne aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag beiProzent. Auf den Amtsinhaber Thomas Kuhn entfielenProzent der Stimmen, sein Herausforderer Samuel Johannes Speitelsbach kam aufProzent, SonstigeProzent. Viele Gratulanten hatten sich vor dem Rathaus versammelt. Thomas Kuhn umschloss in seinen herzlichen Dankesworten zuvorderst seine Frau Caroline, seine Kinder und auch seine Eltern. Ein Bürgermeister alleine könne nichts bewegen, dazu gehöre auch ein engagierter Gemeinderat und eine ebensolche Bürgerschaft. Das alles sei in Bartholomä stimmig. So freue er sich sehr über den Vertrauensbeweis der Bevölkerung und auf die nächsten acht Jahre zusammen mit einem tollen Team im Rathaus.

