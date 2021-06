Großbrand in Ellwangen: Lager einer Firma an der Daimlerstraße in Flammen

Die Stadt Ellwangen ist in der Nacht von einem Großbrand heimgesucht worden. Ein mächtiger Feuerschein erhob sich im Bereich der Innenstadt.

Sonntag, 13. Juni 2021

Heino Schütte

Nach ersten Angaben der Polizei stand an der Daimlerstraße im Bereich der Innenstadt ein großes Zelt in Flammen, das einer Firma als Lagerhalle diente. Die Feuerwehr Ellwangen war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Feuer war so heftig, dass auch aus der Jagst Löschwasser zur Brandstelle gepumpt werden musste.

