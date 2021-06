„Blütenmeer“ zieht sich durch Mögglingen: Ortsmitte wird Freiluft-​Galerie

Foto: gbr

Das Mögglinger „Blütenmeer“ zieht sich durch das halbe Dorf. In diesem Fall sind es keine echten Blumen – die es ja sowieso schon dort gibt – sondern Blumen und Pflanzen, die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Aktion gemalt hatten. Das Dorf wird dank der damit gestalteten Banner zur Freiluft-​Galerie.

Montag, 14. Juni 2021

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



In Kürze wird der Architektenwettbewerb für die Umgestaltung der Ortsmitte ausgeschrieben und am Freitagnachmittag findet dazu vor dem Rathaus eine Informationsveranstaltung statt. Nachdem der Ort über Jahrzehnte in einen Teil nördlich und einen Teil südlich der Bundesstraße getrennt wurde, erhofft sich die Einwohnerschaft von der Umgestaltung ein zusammenwachsen.







Daran arbeitet eine Gruppe von Ehrenamtlichen schon lange — schon bei der Remstalgartenschau sehr intensiv und nun mit der Malaktion, über die die Rems-​Zeitung in der Dienstagsausgabe ausführlich berichtet!

