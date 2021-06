VfR Aalen verabschiedet acht Spieler

Der Fußball-​Regionalligist VfR Aalen verabschiedet zum Ende der Saison 2020 /​ 21 insgesamt acht Spieler.

Montag, 14. Juni 2021

So laufen die Verträge von Kevin Hoffmann, Tobias Jahn, Nikita Marusenko, Kai Merk, Oliver Oschkenat, Dijon Ramaj und Goson Sakai zum Saisonende aus. Mohamed Morabet kehrt nach Leihende zu seinem Stammverein. FC Kaiserslautern zurück.„Der VfR Aalen bedankt sich bei allen oben aufgeführten Spielern für ihren Einsatz im Trikot des VfR sowie ihre Leistungen in unserem Verein und wünscht ihnen für ihre weitere sportliche und private Zukunft das Allerbeste“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

