Aussichtsturm in Aalen: Das Aalbäumle ist gesperrt

Foto: Memorino (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aalbäumle.jpg), „Aalbäumle“, https://​cre​ativecom​mons​.org/​l​i​c​e​n​s​e​s​/​b​y​/​3​.​0​/​l​e​g​a​lcode

Der Aalbäumle Turm in Aalen ist momentan aus Sicherheitsgründen gesperrt. Wann dürfen Besucher hinaufsteigen?

Dienstag, 15. Juni 2021

Thorsten Vaas

Die Sanierung soll Ende Juli fertig soweit sein, dass der Turm voraussichtlich ab August wieder für den Besucherverkehr freigegeben werden kann.

15 Gehminuten zum Aalbäumle. Vom Wanderparkplatz Limesthermen sind es etwaGehminuten zum Aalbäumle. Dennoch lohnt sich ein Spaziergang auf den Aalener Hausberg

Im vergangenen Herbst musste der Turm aus Sicherheitsgründen für den Besucherverkehr geschlossen werden. Gegenwärtig laufen Sanierungsarbeiten am Aalbäumle. Mit Hilfe einer Stahlmanschette soll die stark geschädigte nord-​westliche Stütze des Aussichtsturms in Aalen stabilisiert werden. Rudolf Ribarek vom Ingenieurbüro Ohligschläger/​Ribarek/​Roll hat diesen Lösungsvorschlag erarbeitet, so dass der vor fastJahren erbaute Holzturm nach der Reparatur für rund fünf Jahre weitergenutzt werden kann. Der zum Einsatz kommende Stahl biete im Gegensatz zu den vorhandenen Holzstützen die Gewähr, dass kein weiterer Schädlingsbefall durch Ameisen oder Pilze die Statik der Holzkonstruktion gefährden könne.

