Europäische Kirchenmusik: Festival in Gmünd kann stattfinden

Foto: gbr

Die frohe Botschaft: Das Festival für Europäische Kirchenmusik kann mit einem relativ umfangreichen Programm über die Bühne gehen! Einiges darf sogar schon wieder in geschlossenen Räumen stattfinden. Für größere Konzerte steht die Freiluft-​Bühne im Rems-​Park zur Verfügung.

Dienstag, 15. Juni 2021

Gerold Bauer

Es war hinter den Kulissen für das Organisationsteam der EKM in den letzten Monaten und Wochen durchaus eine Zitterpartie. Da mussten mit Solisten und Ensembles Vereinbarungen getroffen, Flüge gebucht und Hotelzimmer reserviert werden. Und alles – inklusive des detaillierten Programms – hing ja quasi an einem seidenen Faden in Gestalt der immer wieder schwankenden und schwer absehbaren Inzidenz-​Zahlen. Wenn es bei den Corona-​Infektionen nun aber keine Trendwende in Form einer vierten Welle gibt, dann wird Schwäbisch Gmünd vom 16 . Juli bis zum 8 . August europaweit wieder das Mekka der Freunde von anspruchsvoller Kirchenmusik sein.





Die Rems-​Zeitung berichtet am 16 . Juni über die Vorfreude auf diese ganz besonderen Wochen im Gmünder Veranstaltungskalender!



