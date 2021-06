Fußball-​EM in Gmünd: Jungs, haltet die Ohren steif gegen den Weltmeister!

Fotos: hs

C’est la vie am Fußball-​Abend in Schwäbisch Gmünd. Dieser Fan (unser Bild) hält sogar die Ohren steif für unsere Jungs, die gleich zum Auftakt gegen einen starken Gegner antreten müssen.

Dienstag, 15. Juni 2021

Heino Schütte

23 Sekunden Lesedauer



Mal sehen, was der spannende Fußballabend bringt. Vielerorts haben sich kleinere und mittelgroße Public Viewings entwickelt. Manche Fans sehen allerdings ganz und gar unpatriotisch mehr schwarz wie rot und gold, denn immerhin handelt es sich beim Gegner um den Weltmeister Frankreich. Sollte die große Überraschung gelingen, dürfte in der Nacht der erste Autokorso in Schwäbisch Gmünd gewiss sein. Wenn nicht: C’est la vie!

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



50 Aufrufe

94 Wörter

10 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb