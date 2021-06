Corona-​Infektion an Schule in Gmünd: Manche Fälle werden nicht gezählt

Foto: S. Hofschlaeger /​pix​e​lio​.de

Die Infektionszahlen an den Schulen und Kitas ist ein wichtiges Thema, wenn es um Corona-​Regeln geht. Auf der Internetseite des Ostalbkreises lässt sich das Infektionsgeschehen an Schulen und Kindertagesstätten verfolgen. Doch sind das wirklich alle Fälle?

Mittwoch, 16. Juni 2021

Thorsten Vaas

Zumindest in einem Fall in Schwäbisch Gmünd scheint dies nicht so gewesen zu sein. Wie kann das sein? Welche Fälle werden aufgeführt?



Das lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.





