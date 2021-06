Freibad Waldstetten geöffnet

Fotos: Gerhard Nesper

Seit dem 7 . Juni hat das beliebte Waldstetter Familienbad wieder seine Pforten geöffnet. Bei einem Ortstermin am Mittwochnachmittag erläuterte Bürgermeister Michael Rembold einzelne Details.

Mittwoch, 16. Juni 2021

Gerhard Nesper

25 Sekunden Lesedauer



205

410

So seien dank der niedrigen Inzidenzwerte die strengen Voraussetzungen des Landes Baden-​Württemberg gelockert worden. Jetzt dürften pro Schicht im Freibad statt seithernunPersonen das Freibad aufsuchen. Und zwar nicht nur vollständige geimpfte und genesene oder Personen mit einem negativen Testergebnis. Maskenpflicht gelte lediglich im überdachten Bereich, in den Umkleiden und Toilettenanlagen. Es sei eine Wiedererlangung von gewissen Freiheiten, so der Schultes, mit Spaß und Freude am Leben. Mehr darüber am Donnerstag in der Remszeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



178 Aufrufe

101 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb