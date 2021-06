Schwerer Unfall am westlichen Ende des Einhorntunnels

Ein Cabrio überschlug sich am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, vor dem Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd in Fahrtrichtung Aalen. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber gerufen wurde.

Aufgrund des Unfalls ist in diesem Bereich (Stand) noch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Wer sich auskennt, sollte also im Gmünder Westen lieber auf andere Strecken — zum Beispiel die Lorcher Straße oder die Eutighofer Straße/​Goethestraße/​Königsturmstraße - ausweichen. Oder gleich weiträumig die Nord-​Route über Großdeinbach wählen.

