Schwerverletzter bei Unfall: Pkw schanzt auf B29 über Baustellenabsperrung

Schwerverletzter bei Unfall: Pkw schanzt auf B 29 über Baustellenabsperrung

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der B 29 zwischen Verteiler Gmünd West und Zufahrt zum Einhorntunnel ereignet.

Mittwoch, 16. Juni 2021

Heino Schütte

Möglicherweise hatte der Fahrer eines Pkw im Bereich der gegenwärtigen Baustelle den Beginn einer nach unten hin abgeschrägten stählernen Abschrankung zwischen den beiden Fahrspuren Richtung Innenstadt übersehen. Spuren deuten daraufhin, dass der Wagen über dieses Stahlteil schanzte. Das Auto überschlug sich und blieb etwaMeter weiter auf dem Dach liegen. Der Fahrer, der alleine im Auto saß, wurde so schwer verletzte, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht wurde. Die Bwar für die Rettungs– und Bergungsarbeiten am Abend rund zwei Stunden lang komplett gesperrt.

