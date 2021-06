Änderung: Maskenpflicht an Schulen

An Schulen wird es ab Montag, 21 . Juni, Änderungen in Sachen Maskenpflicht geben. Das Kultusministerium hat die Schulen am 16 . Juni über die Grundausrichtung der kommenden Regelungen informiert, die noch in der Corona-​Verordnung Schule umgesetzt werden müssen.

Donnerstag, 17. Juni 2021

Marcus Menzel

Ab Montag soll dann gelten, dass bei einer Unterschreitung der-​Tage-​Inzidenz vonin einem Stadt– und Landkreis die Maskenpflicht im Freien entfällt. Bei der Unterschreitung der-​Tage-​Inzidenz vonund wenn es an der Schule in den vergangenen zwei Wochen keinen mittels PCR-​Test positiv getesteten Fall gab, entfällt die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen. Außerhalb der Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude aber bestehen.

