Ausstellung „Kreative Köpfe“ beim Gmünder Kunstverein

Foto: nb

„Genau so ist diese Person“ – zu dieser Feststellung gelangt der Betrachter schon nach wenigen Sekunden des Betrachtens der beeindruckenden Porträts, die ab Freitag im Rahmen der Ausstellung „Kreative Köpfe“ beim Gmünder Kunstverein zu sehen sind. Die Schwarz-​Weiß-​Porträts der Fotokünstlerin Ingrid Hertfelder erzählen ganz eigene Geschichten der jeweiligen Persönlichkeiten.

Donnerstag, 17. Juni 2021

Nicole Beuther

29 Sekunden Lesedauer



Koch und Gastronom Vincent Klink schaut gemütlich drein, der Künstler Eckhart Dietz blickt nachdenklich in die Runde und die Tanzlehrerin Vera Braun schenkt dem Betrachter ihr schönstes Lächeln.





Neben ihrer Kamera und einem Licht ist für Ingrid Hertfelder noch etwas anderes essentiell, wenn sie sich an die Arbeit macht — was das ist und wie die Idee zur Ausstellung entstanden ist, das steht in der Donnerstagausgabe der RZ.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



64 Aufrufe

118 Wörter

13 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb