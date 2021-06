Fahrradunfälle haben um zwölf Prozent zugenommen

Die Zahl der Fahrradunfälle ist im Ostalbkreis innerhalb eines Jahres um zwölf Prozent gestiegen. Was kann man tun, damit Radler nicht unter die Räder kommen oder schwer stürzen?

Donnerstag, 17. Juni 2021

Gerold Bauer

Immer mehr Menschen, auch Ältere, steigen lieber aufs Rad statt ins Auto. Sie tun damit nicht nur der Umwelt, sondern auch ihrer Gesundheit einen großen Gefallen. Letzteres aber nur, solange sie keinen Unfall haben. Doch genau dies ist allerdings in den vergangen Tagen mehrfach passiert.





