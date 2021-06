Kostenexplosion im Hochwasserschutz am Götzenbach

Foto: gbr

Die Lorcher Bürgermeisterin musste schlucken, als sie sah, wie teuer der Hochwasserschutz am Götzenbach wird. Vor diesem Hintergrund denkt man sogar darüber nach, auf den dritten Abschnitt – in der Ofengasse – zu verzichten und vielleicht alternativ ein effektives Rückhaltebecken talaufwärts zu bauen.

Donnerstag, 17. Juni 2021

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



Satte 35 Prozent beziehungsweise 426 000 Euro mehr als vorab berechnet: Die Ausschreibung der Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt vom Zollplatz bis zum Bahndamm ging mit einer regelrechten Kostenexplosion einher, die der planende Ingenieur in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag mit der allgemeinen Kostensteigerung im Baubereich in jüngster Zeit begründete.







Wie sich der Lorcher Gemeinderat entschieden hat, steht am 18 . Juni in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



78 Aufrufe

112 Wörter

17 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb