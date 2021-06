Kultur und Events im Sommer: Bühnenzauber im Remspark

Foto: nb

Corona ist noch da, doch die Inzidenz ist weiter rückläufig. Auch in Schwäbisch Gmünd, wo die Vorbereitungen für den Bühnenzauber im Remspark in vollem Gange sind. Vom 25 . bis 27 . Juni wird in der Stauferstadt der Neustart im Bereich Kultur/​Events eingeläutet.

Donnerstag, 17. Juni 2021

Nicole Beuther

Der Bühnenzauber im Remspark bildet einen Teil des Gmünder Kultursommers, der bis zum 3 . Oktober auch im Himmelsgarten und in der Innenstadt stattfindet.







Welches Programm Oberbürgermeister Richard Arnold, Ramona Kunz-​Glass (Stadtverband Musik und Gesang) und weitere Verantwortliche am Donnerstag vorstellten und unter welchen Bedingungen das Programm stattfindet, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



