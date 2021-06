Luftfilteranlagen an Schulen und Kitas: Förderung nur in bestimmten Fällen

Blick in ein Klassenzimmer der Franz-​von-​Assisi-​Schule in Waldstetten. Foto: willbold

Seit Freitag haben Schulen und Kitas die Möglichkeit, beim Bund Fördermittel für den Einbau von festen Luftfilteranlagen zu beantragen. Damit sollen Aerosole aus der Luft gefiltert werden, auf denen sich Coronaviren befinden. Doch nicht alle Schulen bzw. Träger der Einrichtungen planen eine Anschaffung.

Donnerstag, 17. Juni 2021

Nicole Beuther

Ann-​Kathrin Märtz, Abteilungsleiterin Schulische Bildung bei der Stadt Gmünd, erklärt in der Donnerstagausgabe der RZ, warum die Stauferstadt derzeit nicht plant, einen Antrag zu stellen.





Welche Rolle an den Schulen bislang mobile Luftreinigungsgeräte und CO 2 -​Ampeln spielen und wie sich Schulleiter dazu äußern, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



