Nach Unfall Bundesstraße Richtung Stuttgart gesperrt

Symbolbild

Gegen 7 . 15 Uhr ereignete sich auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart ein Unfall. Die Bundesstraße ist derzeit in Richtung Stuttgart komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Remshalden Geradstetten ausgeleitet.

Donnerstag, 17. Juni 2021

Nicole Beuther

20 Sekunden Lesedauer



Die Anschlussstelle Grunbach ist gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Bei dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Die Unfallaufnahme ist im Gange. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, ist momentan nicht absehbar. Mehr zur aktuellen Verkehrslage hier

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



154 Aufrufe

81 Wörter

47 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb