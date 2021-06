50 Prozent sind einmal geimpft

Foto: Tim Reckmann_pixelio.de.jpg

Am diesem Wochenende ( 19 . und 20 . Juni) werden die Hälfte der Menschen in Baden-​Württemberg mindestens eine Impfung gegen das Corona-​Virus erhalten haben. Gesundheitsminister Lucha: „Dieser wichtige Meilenstein in der Impfkampagne ist der gemeinsame Erfolg aller Beteiligten.“

Freitag, 18. Juni 2021

Marcus Menzel

Insgesamt wurden in Baden-​Württemberg bisher mehr alsMillionen Impfungen verabreicht. Dazu haben die Impfzentren mit rundMillionen Erst– und mehr alsMillionen Zweitimpfungen den bisher größten Teil beigetragen. Die Arztpraxen haben bislang überMillionen Erst– und mehr alsZweitimpfungen durchgeführt, die übrigen Impfungen wurden durch Betriebsärztinnen und –ärzten durchgeführt, die am. Juni in die Impfkampagne eingestiegen sind.

