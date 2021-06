Kulinarischer Neustart: Gastronomie im Rokokschlösschen öffnet

Auch kulinarisch wird es mit Beginn des Remspark-​Bühnenzaubers in Gmünd einen Neustart geben – Fabian Verdenik und Philipp Jordan, die neuen Pächter der Stadtgarten-​Gastronomie, befinden sich gemeinsam mit ihrem Partner und Berater Hannes Barth mitten in den Vorbereitungen.

Der Start am 26 ./ 27 . Juni bedeutet aber noch nicht die reguläre Öffnung der Gastronomie im Rokokschlösschen. Zunächst werden sich die Türen nur dann öffnen, wenn auf der Remsparkbühne eine Veranstaltung stattfindet.





Was geplant ist und wie die nächsten Schritte aussehen, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



