Maskenpflicht an Schulen: Lockerung ab Montag im Ostalbkreis

Die Änderung der Corona-​Verordnung Schule steht am Wochenende noch bevor, doch sicher ist: Ab Montag entfällt in Stadt– und Landkreisen mit einer 7 -​Tage-​Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht auch im Unterricht – unter einer Voraussetzung.

Freitag, 18. Juni 2021

Die meisten Schulen im Ostalbkreis können sich am Montag auf Lockerungen einstellen. Lediglich an vier Schulen in Gmünd, Aalen, Abtsgmünd und Ellwangen gilt weiterhin die Maskenpflicht, da es hier in dieser Woche jeweils einen Coronafall gab. Frust macht sich deshalb nicht breit.





Wie Daniela Maschka-​Dengler, die Geschäftsführende Schulleiterin der Gmünder Grund-​, Haupt– und Realschulen, die Situation bewertet und was laut Ministerium maßgeblich ist bei der Frage, ob die Maskenpflicht entfällt oder nicht, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Voraussetzung für den Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht ist, dass es in den vergangenen zwei Wochen keinen Infektionsfall an der Schule gab.

