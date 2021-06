Heißer Einsatz bei Ospa: Mutlanger und Durlanger Feuerwehren verhindern Schlimmeres

Fotos: hs

„Hitzeschlacht“ am Samstagnachmittag beim Hersteller für Schwimmbadtechnik in Mulangen: Im Keller des Ospa-​Verwaltungsgebäudes an der Goethestraße war in der Elektrotechnik ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Mutlangen und Durlangen verhinderten Schlimmeres.

Samstag, 19. Juni 2021

Heino Schütte

31 Sekunden Lesedauer



Der Alarm kam über die automatische Rauchmeldeanlage. Wie Einsatzleiter Martin Wahl der Rems-​Zeitung schildert, gingen sofort Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten in den verqualmten Räumen vor und konnten den Brandherd im Bereich eines Elektroschranks lokalisieren. Schnellstmöglich brachten die Feuerwehrleute auch Hochdrucklüfter in Stellung, um das Gebäude vom Rauch zu befreien. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Verletzt wurde niemand. Zu bewundern waren die Frauen und Männer, die in ihren schweren Monturen der hochsommerlichen Hitze trotzten und dabei auch noch der „doppelten Maskenpflicht“ nachkamen: Erst für den schweren Atem– und dann gleich für den Coronaschutz!

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



113 Aufrufe

124 Wörter

23 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb