Wie kommt die Altersgenossen-​Fahne hoch an den Johannisturm?

Foto: gbr

Wer kümmert sich eigentlich darum, dass bei den Jahrgangsfeiern der Gmünder Altersgenossen die Fahne am Turm der Johanniskirche hängt? Tobias Vogt aus Bettringen ist der Fahnenmeister für den Dachverband.

Samstag, 19. Juni 2021

Gerold Bauer

34 Sekunden Lesedauer



Für einen Verein ist die eigene Fahne fast schon ein Heiligtum – und die traditionsbewussten Gmünder Altersgenossen machen da natürlich keine Ausnahme. Wenn bei den klassischen Jahrgangsfesten (die sogar als immaterielles UNESCO-​Weltkulturerbe gelten) dann die eigene Fahne am Turm der Johanniskirche hängt und von hoch oben den „Alois“ erklingt, wird es den AGV-​Mitgliedern ziemlich warm ums Herz.







Die Rems-​Zeitung besuchte den Fahnenmeister und seinen Helfer Matthias Palme, als beide die Fahne des AGV 1971 ausrollten. Dieser Jahrgäng hatte eigentlich an diesem Samstag sein großes 50 er-​Fest gefeiert, wenn es keine Pandemie gegeben hätte. Mehr zum Thema gibt es am 19 . Juni in der Rems-​Zeitung!



