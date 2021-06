Ab Montag: Aufhebung der Priorisierung im Impfzentrum

Die Priorisierung in den Impfzentren Baden-​Württembergs wird ab Montag, 7 . Juni, aufgehoben. Das teilt das Sozialministerium mit. Jeder könne sich um einen Impftermin bemühen. Doch der Impfstoff bleibt knapp.

Prozent aller Baden-​Württemberger überhaben die Erstimpfung bekommen, heißt es in der Mitteilung. Die Priorisierung habe sichergestellt, dass diese gefährdete Gruppe zuerst zum Zuge kommt. Da die meisten der älteren Bürger jetzt geimpft seien, könne man die Priorisierung jetzt „guten Gewissens aufheben“, wird der Amtschef des Gesundheitsministeriums, Uwe Lahl, zitiert.Für Menschen mit einer Vorerkrankung oder einer Behinderung sei die Impfung beim Hausarzt weiterhin ein niedrigschwelliges Angebot. Hausärzte impfen bereits seit. Mai außerhalb der gesetzlichen Priorisierung. Weil sie ihre Patienten am besten kennen, können sie am besten entscheiden, wer zuerst eine Impfung braucht, und impfen innerhalb ihres Patientenstamms die besonders gefährdeten Menschen zuerst. Dennoch benötigen Patienten Geduld. „Da nur begrenzt Impfstoff zur Verfügung steht, werden die Praxen weiterhin vorerst nur wenig Erstimpfungen anbieten können. Das gilt besonders auch für die Eltern, die ihre Kinder nun gerne impfen lassen würden“, sagte Dr. Norbert Metke, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-​Württemberg.Nachdem die Europäische Arzneimittel-​Agentur (EMA) den Impfstoff von Biontech auch für Jugendliche abJahren zugelassen hat, können auch sie in den Impfzentren und den Arztpraxen mit diesem Impfstoff geimpft werden. Eine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) steht hier noch aus. Bisher hat die STIKO angedeutet, die Impfung für diese Altersgruppe vor allem für Jugendliche mit Vorerkrankungen zu empfehlen, nicht generell für alle Jugendlichen dieser Altersgruppe.Ein Ende der Priorisierung bedeute nicht, dass jede und jeder direkt einen Termin buchen kann. „Unser Ziel ist es, im Verlauf des Sommers jedem Erwachsenen, der oder die das möchte, und denjenigen Jugendlichen abJahren, die selbst und deren Eltern das möchten, ein Impfangebot machen zu können. Abhängig ist das natürlich immer von den Impfstofflieferungen, die der Bund nach Baden-​Württemberg verteilt“, so Lahl weiter.Bis einschließlich. Juni haben überMillionen Menschen in Baden-​Württemberg nach Angaben des Sozialministeriums mindestens die erste Impfung erhalten, und damitProzent der Menschen in Baden-​Württemberg. Von den über-​Jährigen seienProzent erst– undProzent zweitgeimpft. ÜberMillionen Personen aus dieser Altersgruppe wurden in den Impfzentren und überMenschen von der niedergelassenen Ärzteschaft erstgeimpft.

