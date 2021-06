Tödlicher Unfall in Aalen: 87 -​Jähriger von Traktor erfasst

Ein tragischer Traktor-​Unfall hat sich am Dienstag in Unterrombach bei Aalen ereignet. Ein 87 -​Jähriger kam dabei ums Leben. Am Steuer saß eine 17 -​Jährige.

Eine-​Jährige setzte gegenUhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen mit einem Traktor nebst angehängtem Muldenkipper zurück. Dabei erfasste sie einen-​jähriger Mann, der sich hinter dem Muldenkipper aufhielt. Der Senior wurde von dem Kipper zu Boden geworfen und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am Mittwochmorgen seinen schweren Verletzungen erlag.

