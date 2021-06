Weitere Öffnungen im Rems-​Murr-​Kreis frühestens ab 8 . Juni

Die 5 -​Tage-​Zählung für weitere Öffnungen beginnt im Rems-​Murr-​Kreis von vorn, da sie am Dienstag, 1 . Juni auf 50 , 1 , geklettert war. Am Mittwoch, 2 . Juni liegt die 7 -​Tage-​Inzidenz wieder unter 50 . Donnerstag, 3 . Juni ist also Tag eins der Zählung.

Mittwoch, 02. Juni 2021

Edda Eschelbach

Die 7 -​Tage-​Inzidenz liegt im Rems-​Murr-​Kreis am Mittwoch, 2 . Juni bei 44 , 4 und damit wieder unter 50 . Damit es weitere Lockerungen nach dem Stufenplan des Landes geben kann, muss die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 50 bleiben. Maßgeblich sind die Zahlen, die das RKI täglich meldet, diese orientieren sich an Landkreis-​Zahlen vom Vortag. Damit ist Donnerstag, 3 . Juni, offiziell Tag eins der Zählung.







Nachdem die Inzidenz vier Tage in Folge unter 50 gelegen hatte, war sie am Dienstag, 1 . Juni auf 50 , 1 , geklettert und hat die 5 -​Tage-​Zählung kurz vor knapp unterbrochen. Anders als in Stuttgart können im Rems-​Murr-​Kreis daher nicht schon diese Woche weitere Lockerungen in Kraft treten.







Wenn die Inzidenz jetzt stabil unter 50 bleiben sollte, kommt es frühestens am Dienstag, 8 . Juni zu weiteren Lockerungen nach der Corona-​Verordnung. Anders als bei der Bundesnotbremse zählen laut Corona-​Verordnung des Landes Sonn– und Feiertage mit in die fünf Tage. Ebenfalls anders ist: Die Lockerungen treten bereits am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft, nicht erst am zweiten Tag danach.







Bei stabiler Inzidenz unter 50 an fünf Tagen in Folge gelten folgende Regeln:







— Treffen sind mit bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich, Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre nicht mitgezählt.







- Für den Einzelhandel entfallen Click & Meet sowie die Testpflicht. Gesteuerter Zutritt und Masketragen notwendig. 







- Für Archive, Büchereien, Bibliotheken, Galerien und Museen entfallen die spezifischen Auflagen. Sie dürfen unter Einhaltung der AHARegeln dürfen.







Das gilt für Schulen bei stabiler Inzidenz unter 50 :







Bei den Lockerungen im Bereich Schulen bei einer stabilen Inzidenz unter 50 gilt, dass diese erst am zweiten Tag nach Bekanntmachung in Kraft treten. Das wäre im Rems-​Murr-​Kreis frühestens am Mittwoch, 9 . Juni der Fall. Das gilt dann:







- Die Schulen kehren zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück.





- Das heißt: Präsenzunterricht, Masken– und Testpflicht. Das Abstandsgebot ist nicht mehr einzuhalten.







- Sport im Freien im Klassenverbund sowie Tagesausflüge im Klassenverbund sind gestattet.







Öffnungen mit der „ 3 G-​Regel“? Der Rems-​Murr-​Kreis ist gut vorbereitet!







Die Öffnungen sind eng an die „ 3 G-​Regel“ geknüpft: Geimpft –Genesen –Getestet. Alle Infos zu den Nachweismöglichkeiten finden Sie auf der Homepage des Landkreises tagesaktuell.







Der Rems-​Murr-​Kreis ist für die Öffnungen mit den „ 3 G“ gewappnet: Getestet zu werden, ist im Landkreis mit seinem flächendeckenden Netz an Schnelltestzentren (rund 200 Testzentren sind in COSAN eingebunden) und überwachten Testmöglichkeiten in vielen Betrieben und dem digitalen Nachweis mit RMK-​COSIMA sehr niederschwellig möglich. Über die App können Testtermine gebucht und die Testergebnisse ganz einfach und digital zur Eintrittskarte für die Gastronomie oder das Freibad werden.







Zusätzliche Öffnungsperspektiven







Laut der aktuellen Corona-​Verordnung kommt es 14 Tage nach Öffnungsschritt 1 bei weiter sinkender Inzidenz zu Öffnungsschritt 2 . Das Land hat nun in einer Pressemitteilung angekündigt, dass die Corona-​Verordnung zum 7 . Juni dahingehend geändert werden soll, dass Landkreise mit stabiler Inzidenz unter 50 unmittelbar in Öffnungsstufe 3 einsteigen können, ohne die vorherigen Stufen durchlaufen zu müssen.







Sollte die Änderung wie geplant eintreten und die Inzidenz im Rems-​Murr-​Kreis stabil unter 50 bleiben, könnten im Landkreis ab Dienstag, 8 . Juni die Regelungen von Öffnungsschritt 3 plus die Regelungen für eine Inzidenz unter 50 gelten.







Sollte die Inzidenz dann an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegen, müssen die Lockerungen zurückgenommen werden.







