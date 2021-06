Früher Hochsommer in Gmünd: Vor dem Regen richtig genossen

Fotos: Attila Caliskan

Warm soll es ja in den nächsten Tagen noch bleiben, aber es wird bereits vor Unwettern gewarnt und in den Grafiken der Wetterprognosen sieht man viele Regentropfen. Kein Wunder also, dass die Menschen den frühen Hochsommer noch mal so richtig genossen haben.

Sonntag, 20. Juni 2021

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



Es gab viele Möglichkeiten, um aus den schweißtreibenden Temperaturen das Beste zu machen – Hauptsache nicht in einem stickigen Raum, sondern im Freien. Wohl dem, der einen Garten hat und sich in den Schatten von großen Bäumen zurückziehen konnte.





Ein bunter Bilderbogen in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung zeigt, wie Leute in Gmünd den heißen Samstag verbracht haben!











