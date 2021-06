Kunst im Münster: Die „Chorscheitelkapelle“

Foto: ekmf

Das Gmünder Münster ist ein sakraler Ort, der mit seinen viele Facetten die Besucherinnen und Besucher immer wieder begeistern kann. Dazu gehört auch die Chorscheitelkapelle.

Sonntag, 20. Juni 2021

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



Über die Restaurierung der Malereien dort informierte Martina Fischer nun den EKM-​Freundeskreis in einem Referat. Die Chance, aus erster Hand Informationen zu den Restaurierungsarbeiten im Chorraum des Münsters zu erhalten, ließen sich 40 Freundeskreismitglieder des Festivals Europäische Kirchenmusik nicht entgehen.







Was sie im Vortrag erfuhren, steht am 21 . Juni in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



249 Aufrufe

81 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb