Mehrere Brände gelegt — auch in Alfdorf

Symbol-​Foto: gbr

In Schorndorf, Berglen und Alfdorf wurden mehrere Brände allem Anschein nach vorsätzlich gelegt. Unter anderem brannten Erdbeerstände und ein Brennholzlager. Ob es zwischen den einzelnen Taten einen Zusammenhang gibt, teilte die Polizei nicht mit.

Sonntag, 20. Juni 2021

Gerold Bauer

49 Sekunden Lesedauer



2

20

Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.



Gegen 3 : 30 Uhr, wurde durch weitere Zeugen der Brand eines Erdbeerstandes am „Rettichkreisel“ und ein brennendes Gewächshaus etwa 50 Meter weiter in Richtung Stöckenhof gemeldet. Dort beläuft



sich der nach einer ersten Schätzung durch die Polizei der Gesamtsachschaden auf 1500 Euro.



Ein weiterer Brand wurde der Polizei gegen 4 Uhr beim Haselhof in Alfdorf gemeldet. Dort brannte ein Haufen



500

Euro.







Da eine Selbstentzündung in allen Fällen ausgeschlossen werden kann, geht

07181

2040

Laut aktuellem Polizeibericht meldeten in der Nacht zum Sonntag, gegenUhr, Zeugen nach dem Ortsende Schorndorf in Richtung Urbach einen brennenden Erdbeerstand neben der Gmünder Straße.Als die Polizei eintraf, stand dieser bereits in Vollbrand. Auch ein danebenbefindliches Dixi-​Klo sei durch die Hitzeentwicklung beschädigt worden. DerHackschnitzel in einem dafür erbauten Lager. Der Schaden beläuft sich auf

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



72 Aufrufe

196 Wörter

25 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb