Randalierer festgenommen: Junger Mann bedroht Polizei und verletzt Sanitäter

Mit einer ganzen Reihe von Strafanzeigen muss ein 22 -​jähriger Randalierer rechnen, der am Montag in den frühen Morgenstunden in der Gmünder Innenstadt sein Unwesen trieb, Sachschäden hinterließ, die Polizei bedrohte und sogar einen Sanitäter verletzte.

Montag, 21. Juni 2021

42

Am Montagmorgen um kurz nachUhr nahm der-​Jährige im alkoholisierten Zustand und vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln unberechtigt ein Trike in Gebrauch und fuhr mit diesem — ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein — auf der Rasenfläche hinter einem Hotel am Remspark umher. Letztendlich blieb das Fahrzeug an einem Rasengitter hängen und wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der junge Mann ließ daraufhin das Fahrzeug zurück und begab sich zu Fuß in die Innenstadt von Schwäbisch Gmünd. Auf dem Weg zur Kornhausstraße beschädigte der Mann eine bislang noch nicht bekannte Anzahl an Blumenkübeln und Stühlen. Er konnte durch die Polizei in der Kornhausstraße angetroffen war, wo er gerade an einem dortigen Baugerüst randalierte. Der Mann war äußerst aggressiv und reagierte auf Ansprache durch die Polizei nicht. Nachdem er mit erhobenen Fäusten auf die Beamten losging und diese angreifen wollte, wurde er durch den Einsatz von Pfefferspray gestoppt. Im Anschluss wurde er durch die Beamten vorläufig festgenommen und zunächst zu einem Rettungswagen verbracht, um seine Augen auszuspülen. Währenddessen trat er einem-​jährigen Rettungssanitäter mit dem Fuß gegen den Hinterkopf, so dass dieser verletzt wurde. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

