Spraitbach ist 725 Jahre alt: Erinnerungen und Fotowettbewerb

Mit Erinnerungen in Form eines Geschichtspfads und mit einem Fotowettbewerb rückt man in Spraitbach ins Blickfeld, dass der Ort vor 725 Jahren zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt wurde.

Montag, 21. Juni 2021

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Man hätte natürlich gerne auch im etwas größeren Stil in Spraitbach gefeiert – aber die Pandemie hat allen solchen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher wird zunächst in „kleinen Häppchen“ an das Jubiläum erinnert. Der Geschichtspfad macht mit der Historie des Dorfs vertraut – und bei der Enthüllung der dritten Tafel am kommenden Freitag darf zum ersten Mal auch eine etwas größere Zahl von Bürgerinnen und Bürgern mitfeiern.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



74 Aufrufe

119 Wörter

27 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Spraitbach ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb