Was in Berlin verpulvertes Geld mit Schwäbisch Gmünd zu tun hat

Deutschland stolpert in der Corona-​Pandemie über die eigenen Füße. Zig Milliarden Euro wurden und werden verpulvert. Sie sind der Preis für Fehlentscheidungen. Zu dieser Einschätzung kommt die Rems-​Zeitung bei eingehender Betrachtung der Zahlen.

Montag, 21. Juni 2021

Gerold Bauer

Selbst wer nur ein paar wenige Eckdaten aus dem Bundes– und Landesetat sowie aus dem städtischen Haushalt kennt, kann mit Rechenbeispielen vor Augen führen, welche immensen Geldbeträge derzeit durch eine schlechte Organisation versickern, ohne dass davon die Allgemeinheit einen Vorteil hat. Wer sich besser auskennt, kann über die Unzulänglichkeiten erst recht den Kopf schütteln.







Warum das so ist und was das Ganze mit Schwäbisch Gmünd zu tun hat, legt RZ-​Redaktionsleiter Thorsten Vaas in seinem Essay in der Montagausgabe dar!



