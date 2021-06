Amtsgericht Gmünd: Zwei Jahre und drei Monate wegen Betrugs

Am Dienstagvormittag musste sich vor dem Gmünder Amtsgericht eine 38 -​Jährige wegen Betrugs in besonders schwerem Fall gemäß Paragraph 263 StGB verantworten. Staatsanwältin Mayer warf der Angeklagten Betrugstatbestände in insgesamt 15 Fällen vor.

Dienstag, 22. Juni 2021

Sie habe im Internet Waren zum Verkauf angeboten, die dann nie bei den Käufern angeliefert wurden. In der Hauptsache handelte es sich um Smartphones der Marke Apple und Spielkonsolen des Herstellers Sony. Mahr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch,. Juni.

