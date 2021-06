Auf der A7 bei Aalen: Verlorene Schlachtabfälle sorgten stundenlang für Stau

Auf der A 7 bei Aalen: Verlorene Schlachtabfälle sorgten stundenlang für Stau

Symbolfoto: hs

Ganz und gar „Unappetitliches“ hat sich am Montag auf der A 7 bei Aalen zugetragen: Ein Lastwagen hatte Schlachtabfälle verloren. Es kam zu einem Unfall und zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen.

Dienstag, 22. Juni 2021

Heino Schütte

37 Sekunden Lesedauer



14

30

7

21

1000

47

55

Am Montag um kurz nachUhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass die BABzwischen dem Agnesburgtunnel und der Anschlussstelle Westhausen mit Schlachtabfällen verunreinigt sei. Es stellte sich heraus, dass ein Lastwagen etwa eine Tonne Schlachtabfälle verloren hatte, welche sich über beide Fahrspuren verteilten. Die Reinigungsarbeiten der beiden Fahrspuren dauerten bis kurz vorUhr an. So lange wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg lediglich über den Standstreifen an der rutschigen und stark riechenden Masse vorbeigeführt. In dem sich dadurch bildenden Stau ereignete sich noch ein Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwaEuro. Eine-​jährige Lenkerin eines Sattelzuges erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender-​jährige Skoda-​Lenker sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



111 Aufrufe

150 Wörter

41 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb