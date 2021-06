Corona: Delta-​Variante im Ostalbkreis bestätigt

Foto: picture alliance /​CHROMORANGE | Christian Ohde

Die Delta-​Variante des Coronavirus ist im Ostalbkreis angekommen. Das meldet das Landratsamt am Dienstag. Es handle sich um einen begrenzten Ausbruch im Raum Aalen, den wohl ein Reiserückkehrer ausgelöst hat, vermutet das Gesundheitsamt.

Dienstag, 22. Juni 2021

Thorsten Vaas

58 Sekunden Lesedauer



24

21 . Juni, landesweit 368 Coronafälle mit der Delta-​Variante.

Insgesamt meldete das Landesgesundheitsamt am Montag,. Juni, landesweitCoronafälle mit der Delta-​Variante.







Aktuelle Corona-​Regeln im Ostalbkreis finden Sie hier Die Testzentren auf einen Blick finden Sie hier

Wie das Landratsamt Ostalbkreis mitteilt, haben sich in jüngerer Zeit im Kreis bereits zwölf Infektionen mit der Delta - beziehungsweise der indischen Variante bestätigt. Im Zuge der Kontaktpersonennachverfolgung hat das Gesundheitsamt in diesem Zusammenhangweitere Verdachtsfälle im Raum Aalen identifiziert, „bei denen wegen der Infektionsketten davon auszugehen ist, dass auch sie mit der Delta-​Variante infiziert sind“, heißt es in der Mitteilung. Um den Ausbruch einzudämmen, wurden neben den üblichen Isolierungsmaßnahmen für Infizierte und Kontaktpersonen in der Schillerschule Aalen vier Klassen in Quarantäne geschickt. Für den Dienstag wurde kurzfristig mit der Kreisärzteschaft und der Schule eine Abstrichaktion für Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klassen sowie deren Angehörige an der Schule organisiert. In der gesamten Schule besteht bis auf Weiteres wieder generell Maskenpflicht.Betroffen ist auch der Kindergarten St. Franziskus in Aalen, wo zwei Gruppen in Quarantäne sind. Auch für diesen Personenkreis wurden Abstriche organisiert. Außerdem wurden vom Gesundheitsamt engmaschige Testungen angeordnet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



178 Aufrufe

234 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb