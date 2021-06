Das Infektionsgeschehen in den Gemeinden im Ostalbkreis

Screenshot: Landratsamt

Das Landratsamt hat die Zahlen zum Infektionsgeschehen in den Gemeinden aktualisiert. Eine Übersicht (Stand: 21 . 6 ., 24 Uhr):

Dienstag, 22. Juni 2021

Rems-Zeitung, Redaktion

52 Sekunden Lesedauer



Abtsgmünd: 0 (Veränderung: 0 ), Bartholomä: 0 ( 0 ), Böbingen: 1 ( 0 ), Durlangen: 1 ( 0 ), Eschach: 1 ( 0 ), Essingen: 2 ( 0 ), Göggingen: 0 ( 0 ), Gschwend: 0 ( 0 ), Heubach: 2 ( 0 ), Heuchlingen: 0 ( 0 ), Iggingen: 0 (- 1 ), Leinzell: 1 ( 0 ), Lorch: 2 (- 1 ), Mögglingen: 2 (- 1 ), Mutlangen: 1 ( 0 ), Obergröningen: 0 ( 0 ), Ruppertshofen: 0 ( 0 ), Schechingen: 0 ( 0 ), Schwäbisch Gmünd: 38 (- 1 ), Spraitbach: 1 ( 0 ), Täferrot: 0 ( 0 ), Waldstetten: 0 ( 0 ), Aalen: 33 (+ 9 ), Ellwangen: 9 ( 0 ).



In Alfdorf im Rems-​Murr-​Kreis gibt es aktuell 1 ( 0 ) Fälle,

Stand: 21 . 6 ., 15 . 52 Uhr.

7

80

0

60

79

8

35

59

18

15

34

16

0

14

30