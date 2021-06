Reisen und Corona: Was jetzt wichtig ist

Auch in diesem Sommer beeinflusst die Corona-​Pandemie die Reisezeit. In den ersten Bundesländern beginnen in dieser Woche die Sommerferien. Doch auch der Sommer 2021 wird von der Pandemie beeinträchtigt – weil etliche Länder als Risikogebiete gelten und weil sich die Delta-​Variante ausbreitet. Das müssen Sie jetzt wissen.

Die hochansteckende Delta-​Variante , vor deren Ausbreitung Epidemiologen auch hierzulande warnen, treibt das Infektionsgeschehen nicht nur im Vereinigten Königreich an, wo die Inzidenz aktuell beiNeuinfektionen jeEinwohner pro Woche liegt (Stand:. Juni). Auch in Portugal () und Russland () steigen die Werte deutlich. Der Trend ist überall der gleiche: Ein steigender Anteil von Delta führt zu steigenden Infektionszahlen. Eine Analyse der „Financial Times“ zeigt, dass sich diese Entwicklung mit Verzögerung auch in den USA und Belgien andeutet. In Italien und Deutschland dagegen ist der Abwärtstrend bei den Infektionszahlen trotz eines steigenden Anteils der Delta-​Variante bislang nicht gestoppt.

