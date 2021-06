1 . FC Heidenheim: Testspiele gegen Apollon Limassol und die TSG 1899 Hoffenheim

Foto: RZ

An diesem Mittwoch hat beim Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim das erste Mannschaftstraining der Vorbereitung auf die Saison 2021 /​ 22 stattgefunden. Am Samstag steht bereits das erste Testspiel an.

Mittwoch, 23. Juni 2021

Alex Vogt

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



16

2

30

16

750

3

11

6

17

30

10

17

13

30

1899

Gegner der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt wird am kommenden Samstag umUhr der SC Austria Lustenau aus der. Liga Österreichs sein. Wie beim Test gegen den österreichischen Bundesligisten SCR Altach (Mittwoch,. Juni,Uhr) wird die Partie am Samstag beim FCH-​Vereinsfreund SV Söhnstetten ausgetragen. Laut aktueller Corona-​Verordnung sind jeweils bis zuZuschauer erlaubt. Ein Test-​, Genesenen– oder Impfnachweis ist nicht notwendig. Vor Ort muss lediglich ein Kontaktformular ausgefüllt werden oder eine Registrierung per Luca-​App erfolgen. Tickets für die Testspiele gegen Lustenau und Altach sind ab zwei Stunden vor dem Anpfiff an der Tageskasse auf dem Sportgelände des SV Söhnstetten erhältlich.Die FCH-​Profis machen sich am Samstag,. Juli, auf den Weg ins Trainingslager nach Aigen in Österreich (bis zum. Juli). Dort trifft man zunächst auf den zyprischen Erstligisten Apollon Limassol mit dem neuen Gmünder Cheftrainer Alexander Zorniger. Anstoß ist am Dienstag,. Juli, umUhr in Bad Wimsbach. Gegner im vierten FCH-​Test ist der österreichische Bundesligist Linzer Athletik-​Sport-​Klub (LASK) am Samstag,. Juli. Der Spielort und die genaue Uhrzeit stehen allerdings noch nicht fest.Zur traditionellen Saisoneröffnung eine Woche vor dem Zweitligastart steigt am Samstag,. Juli, der Max-​Liebhaber-​Pokal. Der FCH empfängt umUhr den Bundesligisten TSGHoffenheim in der Voith-​Arena. Nähere Infos zum Kartenvorverkauf folgen noch.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



77 Aufrufe

245 Wörter

29 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb