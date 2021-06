„Mutlanger Dorfsommer“ bringt die Kultur zurück

Der „Dorfsommer“ bringt kulturelles Leben nach Mutlangen zurück. Das mit Hilfe einer sehr hohen Förderung aus dem „Neustart Kultur“-Etat auf die Beine gestellte Programm überrascht durch seine Vielfalt und bietet den Vereinen ohne finanzielles Risiko die Möglichkeit, mit der Bewirtung von Gästen die oft von Corona gebeutelte Vereinskasse wieder aufzufüllen.

Normalerweise findet in Mutlangen im Sommer jedes Jahr ein großes und sehr beliebtes Dorffest statt – aber eine solche Veranstaltung ist nach 2020 auch in diesem Jahr nicht mit dem Schutz vor einer Corona-​Ausbreitung unter einen Hut zu bringen. Als Alternative zum Dorffest (sowie als Ergänzung zu den Mitmach-​Angeboten im „Aktiv-​Sommerprogramm“) soll daher vom 30 . Juli bis zum 12 . September der „Mutlanger Dorfsommer“ als neues Veranstaltungsformat stattfinden.





