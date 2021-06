Corona: Schnelles Impfen könnte Delta ausbremsen

Trotz insgesamt sinkender Coronazahlen ist die als ansteckender geltende Delta-​Variante des Virus auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Aus Sicht des Virologen Christian Drosten ist die Situation in Deutschland nicht unbedingt mit jener in Großbritannien vergleichbar.

Der Virologe Christian Drosten plädiert angesichts der Entwicklung dafür, das Bewusstsein für die Bedeutung der Impfung zu stärken. „Wir müssen einfach schnell impfen“, sagte der Experte der Berliner Charité im Podcast „ Coronavirus-​Update “. Er legte sich nicht fest, ob es wegen der Ausbreitung der Delta-​Variante bereits im Sommer oder erst im Herbst zu einer Trendumkehr kommen könnte. Im Herbst werde die Inzidenz auf jeden Fall wieder steigen, sagte Drosten und betonte die Wichtigkeit der Impfung bei Eltern von Schulkindern.

